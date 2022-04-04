Уфа, 4 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Подтопление территорий талыми водами фиксируют в Уфе. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Shidlovski Паводок

Сообщается, что в столице Башкирии в результате резкого потепления и обильного выпадения осадков появляются участки скопления талых вод. Для уменьшения последствий таяния снега и недопущения подтопления жилых домов, на низинных территориях специалисты откачивают воду.

Согласно данным на 3 апреля 2022 года, в Уфе уже откачали более шести тысяч кубометров воды.

«Благодаря превентивным мероприятиям по откачке талых вод, вывозу снега и очистке ливнестоков подтопления жилых домов в Уфе не зафиксировано», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии потенциально опасные и социально-значимые объекты в зону паводка не попадают.