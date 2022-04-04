* запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:41 — REGNUM В уезде Руха афганской провинции Панджшер уже третий день идут бои между силами Фронта национального сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, около 01:00 3 апреля силами Фронта национального сопротивления Афганистана был взорван мост, соединяющий сёла Хисарак, Гульзангар и Морштан с административным центром уезда Руха.

Однако, фронт сопротивления заявил, что мост был разрушен в результате боёв с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Себгатулла Ахмади, представитель фронта, сообщил изданию, что в результате боёв были убиты трое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пятеро получили ранения. Он не дал комментариев о потерях сил фронта в ходе столкновений.

Однако утверждения Ахмади были опровергнуты местной администрацией талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер.

«Утверждения о боестолкновениях и подрыве моста являются ложью», — заявил пресс-секретарь губернатора Панджшера Абу Бакр Сиддик.

«Вчера произошли незначительные столкновения между нашими солдатами и некоторыми неадекватными людьми, которые были быстро подавлены», — подчеркнул он.

В то же время некоторые источники подтвердили, что ряд жителей села Хисарак уезда Руха бежали в результате столкновений.