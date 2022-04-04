Чикаго, США, 4 апреля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. «Аризона Койотс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Nhl.com «Аризона Койотс»

В составе «Аризоны» шайбы забросили нападающие Майкл Карконе, Трэвис Бойд и защитник Шейн Гостисбер. У «Чикаго» точными бросками отметились форварды Дилан Строум и Патрик Кейн.

На сегодняшний день «Аризона» занимает 16-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 49 очков. «Чикаго» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 59 очками.

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