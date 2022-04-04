Орск, Оренбургская область, , 09:40 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области ночью 3 апреля пьяный водитель напал на сотрудника полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Канцелярский нож ©Наталья Хомутова

Автоинспектор остановил машину, которая ехала с нарушением правил дорожного движения. Во время составления административного протокола водитель сначала попытался убежать от полицейских, но был задержан. Тогда мужчина вытащил канцелярский нож и порезал ладонь левой руки инспектору ДПС.

В отношении агрессивного оренбуржца возбудили два административных дела – за пьяную езду и нарушение дорожных правил. Кроме того, мужчина попал по уголовное преследование за применение насилия к представителю власти.