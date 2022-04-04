Закаменский район, Бурятия, 4 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. В Закаменском районе Бурятии 4 апреля обнаружен первый с начала года лесной пожар. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, причиной возгорание стало неосторожное обращение с огнём.

ИА REGNUM Лесной пожар

В настоящее время лес горит на площади 0,1 га. В тушении пожара задействован 41 человек из числа лесной охраны и пожарных-десантников.

Как отмечается, в связи с открытием пожароопасного сезона сотрудники Закаменского лесничества прекратили все профилактические мероприятия.

«Организованы мониторинг за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, дежурство пунктов диспетчерского управления и ответственных работников лесничеств в выходные и праздничные дни», — отметили в ведомстве.