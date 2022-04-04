Ульяновск, , 09:40 — REGNUM В Ульяновское завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которую обвинили в убийстве мужа. При этом в ходе следствия выяснилось, что ранее она ранила супруга ножом, повредив лёгкое, но по данному факту он в правоохранительные органы не обращался. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попала 26-летняя жительница Ульяновска. Следствием установлено, что вечером 8 января 2022 года в квартире дома по улице Тельмана она ударила ножом своего 28-летнего супруга, который скончался на месте преступления от полученной раны.

В ходе следствия также установлено, что в июне 2021 года во время пикника в парке Заволжского района она ударила мужа ножом в грудь, повредив лёгкое. Отмечается, что по данному факту мужчина в правоохранительные органы не обращался.

Обвиняемая арестована. Ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года ушло в суд уголовное дело в отношении 22-летнего иностранца, которого обвинили в убийстве. Следствие полагает, что 20 декабря 2021 года в помещении одного из кафе в Ленинском районе Ульяновска он нанёс смертельное ножевое ранение своему коллеге.

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