Иркутск, , 09:38 — REGNUM ъНа дорогах Иркутска и Иркутского района за последнюю неделю (с 28 марта по 3 апреля 2022 года) произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек из них 3 несовершеннолетних участника дорожного движения, один человек погиб. Об этом информирует территориальное ГУ МВД РФ.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего было зарегистрировано: восемьнаездов на пешеходов, шестьстолкновений транспортных средств. один наезд на препятствие и однопадение пассажира в транспорте

Как сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент произошел ночью 31 марта на 27 километре автодороги Иркутск — Усть-Ордынский: 67-летний водитель автомобиля SsangYong Istana допустил наезд на пешехода. От полученных травм 38-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

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