Иркутск, 4 апреля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. На дорогах Иркутска и Иркутского района за последнюю неделю (с 28 марта по 3 апреля 2022 года) произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек, из них трое — несовершеннолетние участники дорожного движения, один человек погиб. Об этом информирует территориальное ГУ МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Всего было зарегистрировано: восемь наездов на пешеходов, шесть столкновений транспортных средств, один наезд на препятствие и одно падение пассажира в транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, трагический инцидент произошел ночью 31 марта на 27-м километре автодороги Иркутск — Усть-Ордынский: 67-летний водитель автомобиля SsangYong Istana допустил наезд на пешехода. От полученных травм 38-летний мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи.

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