Париж, , 09:38 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление после опубликованных киевским режимом провокационных фотографий и видеоматериалов из города Буча Киевской области, передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Материалы, доходящие до нас из Бучи, невыносимы. Выражаем сострадание к пострадавшим и солидарность с украинцами», — заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, министерство обороны России опровергло обвинения Киева в якобы совершении убийств мирных жителей в городе Буча. В ведомстве назвали провокацией опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы. В Минобороне также напомнили, что российские военнослужащие доставили в Киевскую область и выдали населению 452 тонны гуманитарной помощи.