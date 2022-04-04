Новости сюжета
«Крупный бизнес»
В Афганистане при взрыве бомбы пострадал глава службы безопасности талибов*
*талибов — запрещённая в России организация
Файзабад, Афганистан,
4 апреля 2022, 09:36 — REGNUM Маулави Рашад, начальник службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Бадахшан, был ранен 3 апреля в результате взрыва бомбы. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.
Источники сообщили, что его машина была взорвана в районе моста «Бурхануддина Раббани».
Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали каких-либо комментариев.
История вопроса
Новости о террористических актах в Исламской республике Афганистан.
Подрывы взрывных устройств в Афганистане происходят регулярно и зачастую приводят к значительным жертвам как среди полиции и военных, так и гражданского населения.
Распространенной тактикой является использование заминированных автомобилей, нередки случаи подрыва смертников, оснащенных т.н. «поясом шахида». Дополнительной проблемой является значительное количество мин, число которых измеряется десятками миллионов штук.
По мнению Центра обнаружения мин ежемесячно от подрыва на минах гибнут от 180 до 200 человек. Подрывы фугасов активно используются членами движения «Талибан» (радикальная организация, чья деятельность запрещена в России ) для атак против представителей нынешних властей Афганистана.