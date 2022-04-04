* талибов — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 4 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Маулави Рашад, начальник службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Бадахшан, был ранен 3 апреля в результате взрыва бомбы. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Glava.rk.gov.ru Взрыв

Источники сообщили, что его машина была взорвана в районе моста «Бурхануддина Раббани».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали каких-либо комментариев.