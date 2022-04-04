Севастополь, 4 апреля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Севастополе ещё девять человек госпитализированы в коронавирусные стационары, данные за сутки опубликовал 4 апреля департамент здравоохранения города. Сутками ранее, 3 апреля, сообщалось о госпитализации 13 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выписаны ещё 11 пациентов, всего в ковид-стационарах региона занято 217 коек из 255. За минувшие сутки в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус получили 88 человек. Скончались ещё пять пациентов.

Всего с начала пандемии в Севастополе подтверждено 82 128 случая заражения коронавирусом, выздоровели 78 900 пациентов. Скончались 2 294 человека с подтверждённым COVID-19.