Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве создается единая электронная картографическая основа для повышения точности определения координат, сообщается на портале мэра столицы.

Земля Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных создает федеральную сеть геодезических станций (ФСГС). Сеть будет интегрировать государственные и частные дифференциальные геодезические станции в единый центр обработки данных.

Пока самой крупной дифференциальной сетью в Москве остается система навигационно-геодезического обеспечения (СНГО). Сейчас в нее входит 21 базовая станция.

Это высокоточная измерительная система, охватывающая территорию Москвы и примыкающих к ней районов Подмосковья. Погрешность определения объектов составляет несколько сантиметров, что позволяет в реальном времени выполнять землеустроительные и геодезические работы.

Как сообщало ИА REGNUM, Росреестр поддержал создание в России единого информационного ресурса о земле.

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