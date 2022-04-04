Пекин, , 09:34 — REGNUM Министерство обороны Китая направило около 2 тыс. военных медиков в Шанхай, где зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Сообщение об этом опубликовано 4 апреля на странице ведомства в социальной сети WeChat.

Китай. Медицинский персонал оказывает помощь пациенту, заболевшему COVID-19 Russian.news.cn

Оборонное ведомство уточняет, что врачи и медицинские сёстры направлены в Шанхай — крупнейший финансовый центр КНР — командованием сухопутных и военно-морских сил. В город прибудут семь групп медиков.

Сразу после прибытия в город медики приступят к работе. Они в том числе будут массово тестировать граждан на COVID-19.

По официальным данным, в больницы Шанхая помещены более 55,9 тыс. человек, у которых подтвердилось заражение коронавирусом. Почти 96% — бессимптомные носители. Из-за быстрого увеличения числа новых случаев инфицирования в городе объявлена тотальная проверка на COVID-19.

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