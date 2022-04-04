Магас, 4 апреля 2022, 09:33 — REGNUM В Ингушетии новая рабочая неделя началась с непогоды. Сильный ветер, порывы которого могут достигать 30-32 м/с, обрушится на горные районы республики. В региональном управлении МЧС предупредили о неблагоприятных погодных условиях и объявили в связи с ними штормовое предупреждение.
В ведомстве также предупредили о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении на улице, в том числе держаться подальше от легких металлических конструкций и не парковать машины под рекламными щитами, а на дорогах соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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