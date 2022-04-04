Кабул, , 09:33 — REGNUM Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что ряд бывших афганских силовиков, в том числе армейские коммандос, вступили в ряды Фронта национального сопротивления. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава отдела внешних связей фронта подтвердил это сообщение и сказал, что «они составляют костяк Фронта сопротивления».

Али Майсам Назари, ссылаясь на лидера Фронта сопротивления Ахмада Масуда, заявил, что фронт намерен возродить силы безопасности и обороны бывшего афганского правительства.

Представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких комментариев.

Ранее генерал Сами Садат, бывший командир армейского корпуса «Майванд», заявил в эксклюзивном интервью Afghanistan International, что в результате переговоров с Ахмадом Масудом, лидером Фронта национального сопротивления Афганистана, он принял решение о поддержке фронта. Он подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогут сохранить свою власть в Афганистане любой ценой.

Глава отдела внешних связей Фронта сопротивления сообщил нью-йоркским СМИ, что фронт пока осуществляет деятельность в 12-ти из 34 провинций Афганистана.

Также, он утверждает, что силы фронта в настоящее время контролируют более 55% территории провинции Панджшер. Назари добавил, что несколько деревень в уезде Андараб в провинции Баглан перешли под контроль фронта.

Ранее Ахмад Масуд заявил, что с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) невозможны переговоры, так как их единственным требованием являются «капитуляция и полное подчинение».

Согласно поступившей информации, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понёс потери убитыми и ранеными в ходе боестолкновений 2 апреля с силами Фронта национального сопротивления в местности Хесарак провинции Панджшер.

Также Назари заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не представляют собой монолитную силу, группировка разделена на множество фракций, а Фронт сопротивления осуществляет боевые действия без какой-либо помощи извне.