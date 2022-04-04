Кызыл, 4 апреля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Туве за минувшую неделю с 28 марта по 3 апреля заболеваемость COVID-19 снизилась на 45,7%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, выявлено 19 новых случаев заражения.

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Большинство новых носителей зарегистрированы в Кызыле. По возрастам наибольшую долю занимают люди в возрасте 30-49 лет и лица старше 65 лет.

«По данным Комиссии по установлению причин смертности с 1 января 2022г. от COVID-19 умерли 45 человек. На лечении находится 34 человека, в том числе на стационарном – 19», — отметили в минздраве.

Уровень коллективного иммунитета составил 55% — полный курс вакцинации прошли около 105 тыс. местных жителей.