4 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Турция, даже будучи членом НАТО, может позволить себе высказать Вашингтону собственное мнение в отношении украинского кризиса. Потому что, как говорит пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, она «наиболее суверенная из остальных стран — членов Североатлантического альянса».

Станислав Тарасов, , 09:52 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в формате своего европейского турне посетит и Турцию. Цель — «еще сильнее укрепить двусторонние отношения, подчеркнуть общую поддержку Украины и заняться координацией ответа на действия России в отношении Украины».

Виктория Нуланд Иван Шилов © ИА REGNUM

Нуланд — карьерный дипломат. Она профессионально изучала Россию, в том числе во время работы в посольстве США в Москве в начале 90-х, успела поработать и в НАТО, и советником вице-президента Дика Чейни. Потом была активно вовлечена в украинские события в 2013—2014 годах. Но Турция для нее непрофильная страна. Тем не менее она намерена убедить турок в том, что путь к улучшению отношений Анкары с НАТО и ЕС может проходить через Украину. Чтобы добиться этого, ей необходимо предложить Анкаре очень привлекательные стимулы. Но есть ли они у американцев? Оценим ситуацию с объективной позиции. Можно по-разному относиться к посредническим усилиям Турции в урегулировании украинского кризиса. Но ей удалось организовать встречу российского и украинского министров иностранных дел в Анталье и переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле. Она также отказалась присоединяться к беспрецедентным антироссийским санкциям.

Конечно, Анкара ведет собственную многоходовую игру, но ее позиция является оппортунистической в НАТО. На Ближнем Востоке ничего не происходит лишь по одной причине. Анкара все больше стала чувствовать вкус к «большой политике». Это одна из причин ее гипертрофированной активности на украинском направлении. Анкару не берут в ЕС, но она предполагает внедриться в европейскую систему безопасности через предлагаемый Киевом статус «одного из гарантов безопасности Украины», и такая новая вариация европейской идеологии получает заметный подогрев. В этих условиях у Анкары сформировалась собственная повестка выстраивании отношений с Вашингтоном, куда включены самые неожиданные ситуативные альянсы. Учитывает ли эти важные моменты Нуланд?

Реджеп Эрдоган на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. 2022 Tccb.gov.tr

Как пишет американское издание Foreign Affairs, она может выбросить на стол туркам заготовленные «козырные карты». И какие? Ранее Нуланд заявляла, что Вашингтон намерен предложить Анкаре способы выхода из ситуации с покупкой российских С-400, но пока туркам лишь грозят дополнительными санкциями. Как предполагает турецкое издание Hürriyet, Нуланд может структурировать отношения США с Турцией в три отдельные категории. В первую группу выделить направление, по которому две страны разделяют общие взгляды и хорошо сотрудничают, следуя одной политической линии. В рамках позитивной повестки включается экономическое сотрудничество, расширение сотрудничества в области энергетики и сжиженного природного газа (СПГ), сдерживание влияния России и Ирана на Ближнем Востоке, а также поддержка Турцией территориальной целостности Украины. Во второй группе — вопросы, на которые две страны смотрят с разных точек зрения, куда, кстати, входит и актуальный для Турции курдский вопрос. Наконец, третья группа типа «кнута» для Турции: проблема в области демократии и прав человека.

Из этого перечня становится понятно, что в арсенале американской дипломатии в отношении Турции нет ничего нового — и США рассматривают отношения Анкары и Москвы исключительно с точки зрения своих интересов и продолжают воспринимать ее как страну второго сорта, если даже не третьего. Вашингтон по-прежнему не желает замечать и признавать того, что Турция стала другой страной, как подметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «даже будучи членом НАТО, она может позволить себе высказать Вашингтону собственное мнение как наиболее суверенная из остальных стран — членов Североатлантического альянса». Более того, по нашим наблюдениям, турецкое аналитическое сообщество, в отличие от американского и европейского, иначе оценивает возможные перспективы последствий украинского кризиса. Оно исключает «поражение Путина на Украине» и предполагает грядущие геополитические перемены в бассейне Черного моря, когда определенная часть Украины «станет ношей на плечах у Запада».

И еще. Нуланд заявляла, что «с нетерпением ждет возможности засучить рукава, вернуться в Анкару и начать с ней диалог». Получится ли?