Новокузнецк, Кемеровская область, 4 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Медики Новокузнецка сообщают о стабильности ситуации по коронавирусу и ОРВИ. Об этом заявил мэр города Сергей Кузнецов.

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«Прирост обращений в детские поликлиники, как правило связаны с сезонным заболеванием по ОРВИ, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Количество принятых граждан в «красной зоне» за прошедшую неделю: по взрослому населению — 645 (на прошлой неделе — 651) человек; в детские поликлиники — 1024 (на прошлой неделе — 808) обращений».

Коечный фонд ковидных госпиталей в Новокузнецке по данным на сегодня, 4 апреля, составляет 145 коек.