Екатеринбург, 4 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Урал» на выезде сыграл вничью с московским ЦСКА. Матч проходил в рамках 23-го тура чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

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ЦСКА повел в счете уже на четвертой минуте матча. Мяч в ворота уральцев отправил Игорь Дивеев. «Урал» отыгрался почти сразу. В попытке прервать опасный прострел армеец Яка Бийоп переправил мяч в свои ворота.

Исход матча решил назначенный пенальти. При счете 2:1 в пользу «Урала» Юсуф Языджи не промахнулся с 11-метровой отметки. Финальный свисток зафиксировал ничью 2:2. Отметим, в турнирной таблице чемпиона России «Урал» расположился на 15-й строчке. В следующем матче команда примет на домашней арене самарские «Крылья Советов». Встреча состоится 10 апреля.