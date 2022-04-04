Благовещенск, , 09:46 — REGNUM В городе Свободный Амурской области 3 апреля нашли трупы мужчины и женщины. На их теле обнаружили огнестрельные ранения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ружьё

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По подозрению в убийстве людей задержан мужчина 37 лет, он находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Погибшей женщине было 67 лет, мужчине — 60.

По информации ИА AmurLife, амурчанина с оружием обнаружили в его гараже. Соседи рассказали, что он и раньше проявлял агрессию, ходил по подъезду с ружьём в руках. Застреленная им женщина приехала из Москвы ухаживать за мамой, которой 90 лет, и случайно оказалась на пути. На звук выстрелов выскочил из своей квартиры сосед, и тоже был застрелен.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Благовещенска разрешил жить в своём доме знакомым, а они убили его 29 декабря 2021 года. Мужчин будут судить, обвинительное заключение уже утверждено.