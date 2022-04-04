Пермь, , 09:29 — REGNUM В рамках уголовного дела о мошенничестве, жертвами которого стали пермские пенсионеры, задержан псевдополицейский. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, пожилым людям звонил по телефону якобы внук, попавший в смертельное ДТП. Затем следовал звонок от «следователя», предлагавшего на 1 млн рублей решить проблему и не привлекать родственника к уголовной ответственности. Трое доверчивых пенсионеров передали деньги молодому человеку, приехавшему под видом полицейского. Остальные пенсионеры оказались бдительными и отказались передавать деньги. Ущерб престарелым пермяка оценивается в 850 тыс. рублей.

Личность псевдополицейского установлена. Им оказался ранее судимый житель Уфы. Мужчину задержали в Удмуртии. Злоумышленник взят под стражду.