Чита, , 09:28 — REGNUM В Забайкальском крае роста заболеваемости среди детей не регистрируется, несмотря на то, что практически все вышли в образовательный процесс — продолжилось снижение практически на 50%. Об этом 4 апреля сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкалью Светланы Лапы.

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По её словам, самые высокие показатели заболеваемости остаются в возрастной группе 65 лет и старше, несмотря на то, что снижение заболеваемости идёт по всем группам. В этой же группе существенно замедлились темпы снижения заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, пидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае немного улучшилась. Из общего количества пациентов моногоспиталей 54 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за сутки), 7 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (0 за сутки).

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