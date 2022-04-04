Абакан, , 09:27 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 28 случаев COVID-19, выздоровел один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 апреля в республиканском правительстве.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

С начала 2022 года в Хакасии выявлено 33046 носителей коронавируса. В настоящее время в регионе амбулаторно лечатся 275 (+1) ковид-пациентов, в стационаре – 162 (+4).

Напомним, 3 апреля в Хакасии выявили 35 носителей коронавируса, выздоровели восемь человек.

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