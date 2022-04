Лас-Вегас, США, , 09:24 — REGNUM Американский исполнитель Джон Батист удостоен музыкальной премии Grammy в одной из самых престижных категорий, за награду в которой боролись как юная артистка Оливия Родриго, так и ветеран Тони Беннетт. Имя победителя в номинации «Альбом года» было объявлено 3 апреля в ходе 64-й церемонии вручения премии «Грэмми-2022», которая состоялась на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает американский журнал The Hollywood Reporter.

«Грэмми» Dmileson

Лучшим альбомом в 2022 году был признал We Are. Помимо Батиста, за награду в этой номинации также боролись дуэт Тони Беннета и Леди Гаги с альбомом Love for Sale, Джастин Бибер с Justice, Доджа Кэт с альбомом Planet Her, Билли Айлиш (Happier Than Ever), исполнительница H.E.R. (Габриэлла Уилсон с альбомом Back of My Mind), рэпер Lil Nas X, Оливия Родриго, Тэйлор Свифт (Evermore) и Канье Уэст (Donda).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году награды в номинации «Альбом года» удостоился Тейлор Свифт с альбомом Folklore.

