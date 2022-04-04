Чита, , 09:24 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Забайкалье пока остаётся напряжённой. Несмотря на то, что в ежедневной динамике заболеваемости край ушёл от кратных превышений показателя по Российской Федерации, он всё ещё демонстрирует высокие цифры. Подробности со ссылкой на словаруководителя управления Роспотребнадзора по Забайкалью Светланы Лапы сообщает пресс-служба краевого правительства.

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«Продолжается снижение заболеваемости, но мы уже говорили, что темпы снижения будут замедляться. В эту неделю темпы как раз ниже, чем в предыдущую. Пока показатель остаётся в 3,4 раза выше аналогичного периода 2021 года. То есть, пока уровни заболеваемости, несмотря на то, что течение заболеваемости отличается от прошлогоднего, остаются высокими.

У нас шестая неделя снижения заболеваемости. Напомню, что все предыдущие периоды снижения заболеваемости в Забайкальском крае продолжались в течение девяти недель», — сообщила Светлана Лапа.

По Чите пока особого замедления темпов нет, но уровень остаётся выше прошлого года в 3,2 раза. Чита также демонстрирует снижение заболеваемости в течение шести недель. Что касается возрастных групп, в недельной динамике заболеваемости по взрослому населению снижение произошло на 29% по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля, в Забайкалье157 989 пациентов (+543 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2638 человек (+2 за сутки).

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