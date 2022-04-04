Ижевск, 4 апреля 2022, 09:22 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 апреля прививку от коронавируса сделали 695 704 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Второй компонент препарата получили 552 630 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.
За минувшие выходные дни, 2 и 3 апреля, вакцинировались 70 жителей республики. Второй компонент препарата получили 1023 человека, завершив полный курс вакцинации.
Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 779 человек. 136 248 человек прошли ревакцинацию, за выходные – 762 жителя республики.
Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 490 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 156 646 жителей республики.
За все время пандемии в республике подтвердили 164 066 случаев заражения коронавирусом, из них 145 – за минувшие сутки.
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