Ижевск, 4 апреля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 апреля прививку от коронавируса сделали 695 704 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Второй компонент препарата получили 552 630 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие выходные дни, 2 и 3 апреля, вакцинировались 70 жителей республики. Второй компонент препарата получили 1023 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 118 779 человек. 136 248 человек прошли ревакцинацию, за выходные – 762 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 490 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 156 646 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 164 066 случаев заражения коронавирусом, из них 145 – за минувшие сутки.

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