Смоленская область, 4 апреля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Доследственную проверку начали следственные органы Смоленской области после появления в СМИ информации о повреждении мемориала памяти 234-й Ярославской дивизии в посёлке Озерный Духовщинского района Смоленской области, сообщили 4 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

Ранее в СМИ и в соцсетях появились сообщения о том, что у мемориала обрушились плиты. Уточнялось, что причиной обрушения стали некачественно выполненные подрядчиком работы.

Следственные органы намерены проверить обстоятельства повреждения памятника, дать оценку действиям чиновников, принимавших работы у подрядчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время следственными органами расследуется уголовное дело в отношении главы Духовищенского района по факту халатности и превышения должностных полномочий.