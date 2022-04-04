Ижевск, , 09:20 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 4 апреля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 490 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 156 646 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

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За все время пандемии в республике подтвердили 164 066 случаев заражения коронавирусом, из них 145 – за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 20 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 33 человека старше 65 лет.

3984 человека скончались, за минувшие сутки скончалась 78-летняя женщина. Накануне был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 25 человек, накануне в больницы попали 28 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находится 3351 человек, 201 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 27 человек – в тяжелом состоянии, из них семь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Удмуртии закрылся еще один ковид-центр, который работал в Завьяловской районной больнице. Учреждение возобновило плановый прием пациентов.

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