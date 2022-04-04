Оттава, 4 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

(сс) kaatiya «Оттава Сенаторз»

В составе «Оттавы» хет-трик оформил нападающий Джош Норрис. Также по шайбе забросили российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев.

В составе «Детройта» точными бросками отметились форварды Майкл Расмуссен и Дилан Ларкин.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 56 очков. «Детройт» идёт на 11-м месте в Восточной конференции с 61 очком.

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