Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Очень низкое атмосферное давление и мокрый снег ожидаются на текущей неделе в Санкт-Петербурге. Об этом предупредил 4 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветер и снег в Петербурге

По словам синоптика, самое сильное понижение атмосферного давления ожидается 5 апреля. Показания будут на 30 мм ниже нормы.

«[Давление] будет всего лишь 730 мм ртутного столба при норме 760 мм ртутного столба», — пояснил ТАСС специалист.

В свою очередь ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус уточнил, что на Северную столицу надвигается очередной североатлантический циклон «Мирелла».

"Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, во второй половине дня (4 апреля, — прим. ред.) местами пройдут небольшие дожди с мокрый снегом», — заметил специалист.

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов, по Ленобласти +2…+7 градусов. Ветер южный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 5 апреля, ожидается облачная погода, временами пройдут дожди с мокрым снегом, температура будет близка к норме. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», также будет дуть южный, юго-восточный ветер, днем переходящий к юго-западному, западному умеренному. Утром, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.