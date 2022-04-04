Рязань, 4 апреля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Поезд с эвакуированными жителями Донецкой и Луганской Народных Республик прибыл поздно вечером 3 апреля из Таганрога в Рязань, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Рязанской области Встреча беженцев на вокзале

Вынужденных переселенцев зарегистрировали и отправили автобусами в 10 пунктов временного размещения. Все беженцы пройдут медицинский осмотр, а затем будут обеспечены всем необходимым.

Всего в Рязани в этот раз встретили 474 человека, из них 96 несовершеннолетних, одна беременная женщина и девять граждан с ограниченными возможностями здоровья.