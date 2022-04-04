Пермь, , 09:18 — REGNUM На юго-востоке Пермского края 3 апреля прошли первые грозы. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Ночная гроза Leorex

За последние сутки в ряде муниципальных образований региона наблюдались обильные осадки. Так, в Чердыни выпало 27 мм осадков в виде снега, переходящего в дождь, в Кудымкаре – 17 мм в виде дождя. Неделя ожидается умеренно теплой (на северо-западе края на 1˚С теплее нормы, на юго-востоке на 3˚С).

По данным метеорологов, в период первой декады апреля количество осадков на территории Прикамья значительно превысит норму, местами в два раза. Вечером 4 апреля в большей части региона пройдут умеренные дожди, на северо-западе и севере — сильный мокрый снег. Вероятны грозы на востоке и юге Прикамья.

Начало весеннего половодья на реках южной части Пермского края ожидается с 11 по 15 апреля.