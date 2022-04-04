Усть-Коксинский район, Алтай, , 09:15 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 63 пациента. Таким образом, всего к настоящему времени коронавирус победили 30 108 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 33 851. За сутки выявлено десять новых носителей. Диагноз подтвердился у жителей Усть-Коксинского, Майминского, Усть-Канского и Кош-Агачского районов, а также Горно-Алтайска.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 648, в том числе 600 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 161, за весь период – 430 402», — отметили в оперштабе.