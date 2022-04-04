Ребёнок провалился под лёд в парке Благовещенска
Благовещенск, 4 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В столице Амурской области по неокрепшему льду пруда в парке Дружбы гулял ребёнок. Девочка провалилась под лёд, ей помог выбраться охранник, сообщил телеграм-канал scaner28.
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Ребёнок ушёл под лёд не полностью, но добраться до берега было очень тяжело. Охранник и девочка передвигались по поверхности пруда на четвереньках, периодически снова проваливаясь.
Директор общественно-культурного центра Благовещенска Надежда Багрова попросила амурчан объяснить детям, что сейчас выходить на лёд уже опасно для жизни и здоровья.
Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года два ученика второго класса едва не провалились под лёд залива в Биробиджане. Детей заметили и спасли сотрудники ГУ МЧС по региону.