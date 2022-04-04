Магас, 4 апреля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Два региона Северо-Кавказского федерального округа вошли в тройку лидеров в РФ по приросту населения за последние три года. Уступив лишь Севастополю, Чечня и Ингушетия вновь оказались в секторе субъектов России, в которых наблюдается положительный демографический баланс. Такие данные привели аналитики РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

Численность жителей Ингушетии выросла с 2019 года на 5,4%, в Чечне это показатель составил 4,1%. Наибольший рост численности населения зафиксирован за три года в городе федерального значения Севастополе — 17,8%. Это произошло, как установлено в исследовании, из-за притока мигрантов в город.

В число субъектов-лидеров, в которых прирост населения достиг наивысших значений, вошла также Ленинградская область (3,4%). На другом конце рейтинга оказались Еврейская автономная область с показателем убыли населения 3,8%, Курганская область — минус 3,5%, Смоленская, Тамбовская и Орловская – минус 3,4%.