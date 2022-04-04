Владивосток, 4 апреля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок заключения под стражу экс-главы города Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взяток, сообщил 4 апреля представитель суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Продлили арест до 3 июня 2022 года», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Гуменюка будут судить за покровительство в махинациях при организации похорон. За такие «услуги» экс-мэр получил от компании «Некрополь» более 19,5 млн рублей.

Ранее Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор в отношении заведующего крематорием МБУ «Некрополь», обвиняемого в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

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