Канберра, 4 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. 4 апреля акции крупных горнодобывающих компаний в Австралии достигли рекордно высокого уровня. О ходе торгов на Австралийской фондовой бирже сообщила радиостанция ABC.

Rafael Matsunaga Биржа

По состоянию на 12:28 по местному времени индекс ASX 200 вырос на 0,4% до 7521 пунктов.

Отмечается, что скромный рост отмечается сдержанными настроениями среди австралийских инвесторов из-за последних событий на территории украинской Бучи.

Акции компаний, занятых в горнодобывающей промышленности, выросли на 1,1%. Ценные бумаги золотодобывающих компаний выросли на 1,8% и достигли почти трехнедельного максимума.

Акции крупнейших австралийских банков 4 апреля торговались разнонаправленно, поэтому особых изменений в финансовом индексе отмечено не было.