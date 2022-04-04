Кемерово, , 09:11 — REGNUM Дмитрий Беглов назначен министром здравоохранения Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Дмитрий Беглов Правительство Кемеровской области

В системе здравоохранения региона Беглов работает с 2010 года. Начинал он с должности заместителя главного врача, а с 2018 года занял должность главного врача Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю. А. Атаманова.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Михаил Малин покинул пост министра здравоохранения Кемеровской области.

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