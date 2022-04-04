Канберра, , 09:11 — REGNUM С 4 апреля некоторые жители Австралии смогут получить свою четвертую, а в некоторых случаях и пятую дозу вакцины от COVID-19 в рамках общенациональной кампании по ревакцинации. Об этом сообщила радиостанция ABC.

Вакцина Defense.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации (ATAGI) рекомендовала дополнительную дозу вакцины для следующих групп населения: лицам в возрасте 65 лет и старше; лицам, которые живут в учреждениях по уходу за престарелыми или инвалидам; лицам в возрасте 16 лет и старше, у которых диагностирован тяжелый иммунодефицит; а также аборигенам и жителям островов Торресова пролива в возрасте 50 лет и старше.

По мнению экспертов ATAGI, люди из перечисленных категорий подвергаются наибольшему риску тяжелого протекания COVID-19.

В случае некоторых людей с тяжелым иммунодефицитом, которые получили три дозы в рамках первичной вакцинации, а затем ревакцинацию, рекомендации ATAGI означают, что они теперь имеют право на пятую прививку от COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В двух штатах Австралии растет число пациентов с COVID-19