Москва, , 09:08 — REGNUM На западе Москвы в районе Кунцево построят крупный современный Центр хирургии и реабилитации на 212 коек, сообщается на портале мэра столицы.

Больница Petroart.ru

В медицинском центре разместят отделения лучевой терапии, реабилитации, физиотерапии с бассейном, ультразвуковой и функциональной диагностики, хирургии с операционными блоками, травматологии и ортопедии и экспресс-лабораторию

Новый корпус построят для Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России. По форме корпус будет напоминать стрелу. Общая площадь строения составит около 30 тыс. кв. метров.

Как сообщало, в Москве в районе Хамовники возведут реабилитационный центр для спортсменов.