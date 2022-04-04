Москва, 4 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. На западе Москвы в районе Кунцево построят крупный современный Центр хирургии и реабилитации на 212 коек, сообщается на портале мэра столицы.

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В медицинском центре разместят отделения лучевой терапии, реабилитации, физиотерапии с бассейном, ультразвуковой и функциональной диагностики, хирургии с операционными блоками, травматологии и ортопедии и экспресс-лабораторию

Новый корпус построят для Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России. По форме корпус будет напоминать стрелу. Общая площадь строения составит около 30 тыс. кв. метров.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве в районе Хамовники возведут реабилитационный центр для спортсменов.

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