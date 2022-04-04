Кяхтинский район, Бурятия, , 09:05 — REGNUM Сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги в Бурятии присоединились к акции в поддержку российской армии «Своих не бросаем». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, акция состоялась 2 апреля на станции Наушки.

Акция «Своих не бросаем». Посёлок Наушки, Бурятия Правительство Бурятии

На привокзальной площади, где прошёл концерт в поддержку армии России, собрались более 500 человек, в том числе железнодорожники, а также сотрудники Бурятской таможни, медики, воспитанники образовательных учреждений, а также простые жители посёлка Наушки.

«Мероприятие продолжилось автопробегом и флешмобом: участники выстроили свои автомобили символическими буквами «Z» и «V», — добавили в правительстве.

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