Канберра, , 09:07 — REGNUM 4 апреля лидер оппозиции Австралии Энтони Альбаниз посетил штат Квинсленд, где выступил с пресс-конференцией вместе с премьер-министром штата Анастейшей Палащук. О чем именно сказал лидер Лейбористской партии Австралии рассказали журналисты телеканала Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Orderinchaos

Общаясь с прессой, Альбаниз еще раз подчеркнул, что в случае победы на майских выборах лейбористы смогут принять законопроект о выделении на систему ухода за престарелыми людьми 2,5 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что для реализации предвыборного обещания лейбористам не нужно будет увеличивать налоги.

Вместо этого, сказал Альбаниз, лейбористское правительство устранит расточительство бюджетных средств и закроет налоговые лазейки для транснациональных компаний.

«Что мы будем делать, так это избавляться от бюджетных утечек. Это одна из вещей, которую мы будем делать … Наша налоговая политика… заставит транснациональные корпорации платить свою справедливую долю, чтобы австралийские предприятия не оказались в невыгодном положении в нашей экономике», — заявил политик.