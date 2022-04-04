Барнаул, 4 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Власти Барнаула известили о вероятных проблемах в связи с резким потеплением в краевом центре. По данным пресс-центра городской мэрии, с 4 по 6 апреля температура воздуха ночью составит +5°C, а днём будет от +11 до +19°C. Также прогнозируют усиление ветра 6 апреля до 10−15 м/с.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

«Управление по делам ГОЧС г. Барнаула предупреждает: установление положительных температур днем и ночью будет способствовать активному снеготаянию, появлению стоков. Возможно подтопление низменных мест.

Барнаульцам рекомендуют провести предупредительные мероприятия на своих участках: ворошить снег, обустроить водоотводные канавы, поднять на возвышенность предметы, которые могут оказаться в воде», — сказано в официальном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое потопление после снежной зимы уже привело к размыву дорог. Переливы через автомобильные дороги наблюдались в Алейском, Третьяковском, Локтевском, Рубцовском, Зональном и Поспелихинском районах.

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