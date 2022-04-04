Москва, , 09:03 — REGNUM В Совфеде приветствовали итоги выборов в Сербии и Венгрии о отметили их суверенность.

Константин Косачёв Kodru

«По-настоящему суверенны в Европе считанные на пальцах одной руки государства. Кроме России, это Белоруссия, Армения, Турция и, что блестяще подтвердили вчерашние выборы, Сербия и Венгрия», — отметил член Совфеда Константин Косачёв в телеграм-канале.

Также он отметил такие страны, как Германия, Франция и Италия.

«Пожалуй, всё. Вот результат разрушительной для послевоенной Европы политики США по ее «суверенизации» под антироссийскими знамёнами НАТО», — указал парламентарий.

«Браво, Сербия! Браво, Венгрия! Браво, настоящая, суверенная Европа!» — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Александар Вучич объявил о победе на президентских выборах в Сербии в первом туре.

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Правящая партия ФИДЕС совместно с Христианско-демократической народной партией (ХДНП) победила на парламентских выборах в Венгрии, объявил премьер-министр республики Виктор Орбан, возглавляющий ФИДЕС.

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