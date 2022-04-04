Париж, , 09:03 — REGNUM Генеральный директор группы «Leclerc» Мишель-Эдуар Леклерк призывает потребителей во Франции не закупать товары без необходимости, сообщает Le Figaro.

Продовольствие Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По его словам, риска нехватки продовольствия во Франции до лета не будет.

«Во Франции сегодня дефицита продовольствия нет и не будет до лета», — заявил Леклерк.

«Потребители начинают покупать впрок, именно из-за них полки магазинов не пополняются. Франция почти полностью обеспечивает себя, за исключением кормов для животных», — добавил глава одноименного дистрибьютора.

Мишель-Эдуар Леклерк, однако, предвидит рост инфляции в стране.

«Еда будет сильно влиять на инфляцию. Думаю, к началу лета инфляция достигнет 6%», — отметил Мишель-Эдуар Леклерк.

Как сообщало ИА REGNUM, французская республика должна продолжить экономическое давление на Россию с целью принудить Москву отказаться от проведения военной операции на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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