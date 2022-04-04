Париж, 4 апреля, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Генеральный директор группы Leclerc Мишель-Эдуар Леклерк призывает потребителей во Франции не закупать товары без необходимости, сообщает Le Figaro.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Продовольствие

По его словам, риска нехватки продовольствия во Франции до лета не будет.

«Во Франции сегодня дефицита продовольствия нет и не будет до лета», — заявил Леклерк.

«Потребители начинают покупать впрок, именно из-за них полки магазинов не пополняются. Франция почти полностью обеспечивает себя, за исключением кормов для животных», — добавил глава одноименного дистрибьютора.

Мишель-Эдуар Леклерк, однако, предвидит рост инфляции в стране.

«Еда будет сильно влиять на инфляцию. Думаю, к началу лета инфляция достигнет 6%», — отметил Мишель-Эдуар Леклерк.

Как сообщало ИА REGNUM, Французская Республика должна продолжить экономическое давление на Россию с целью принудить Москву отказаться от проведения военной операции на Украине. Такое мнение высказал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.