Пермь, 4 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Перми к 300-летию столицы региона отремонтируют историческое здание, которое примыкает к объекту культурного наследия — дому Н. Д. Базанова (улица Ленина, 36). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

gorodperm. ru Историческое здание в Перми

Городские власти уже согласовали внешний вид здания. Планируется сохранить архитектурный и исторический облик здания. Отделку фасада выполнят из кирпича, на фасаде разместят архитектурную подсветку. К реконструкции планируется приступить уже в 2022 году.

Стоит отметить, в январе 1840 года собственником участка на углу Покровской и Сибирской улиц стала купчиха Елена Базанова. На земле находился деревянный дом со службами. Впоследствии на этом месте появились каменный двухэтажный флигель с пристроенными к нему с правой стороны одноэтажным каменным магазином – по Сибирской, каменный одноэтажный с цокольным этажом корпус с тремя каменными лавками – по Покровской и службы. В 1900 году на углу было выстроено одноэтажное каменное здание магазинов в стиле «модерн». В 1928–1929 годах здание сильно изменили. Было надстроено два этажа, объединенных общей кровлей.